مفاجأة.. صالح جمعة ضمن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن صالح جمعة، دخل حسابات رينيه فايلر مدرب فريق الأهلي الفنية، لمباراة المصري المقبلة.





وأوضح أن اللاعب سوف يسافر مع الفريق إلى الإسكندرية استعدادا لخوض اللقاء، مضيفا، " الكرة الآن في ملعب صالح".





ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع الأهلي والمصري، يوم السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس.



