محمد صبحي يذكر واقعة طريفة حدثت له مع أم كلثوم في طفولته

ذكر الفنان محمد صبحي واقعة طريفة حدثت له مع أم كلثوم في طفولته، قائلًا فوجئت بأم كلثوم وقد أتت إلي محل عملي في شباك التذاكر لتوفر لصديق لها بعد نفاذ تذاكر الحفل المقرر أن تحيه,





وأشار في تصريحات اعلامية أنها علمت من مدير الحفل أنه أشترى تذكرة وجاءت له خصيصًا للحصول عليها حيث كانت تعتقد أنه شخص كبير في السن.





وقال كان عمري انذاك 16 سنة، مشيرًا إلى أن الراحلة قالت له أنا عايزة منك التذكرة وتتعوض في حفل تاني، لافتًا إلى انه كان مترددًا لأنه كان يعتقد أن حفلة الراحلة فرصة العمر بالنسبة له.





وأوضح ان أم كلثوم حلت المشكلة في النهاية واقترحت أن يجلس في الكواليس وتغني له مخصوص كما أعطته 50 جنيه.









