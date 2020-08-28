عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:34 ص
محمود صبري
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نجح مسئولي نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على موافقة نادي خيتافي، من أجل التعاقد مع هوجو دورو على سبيل الإعارة، وذلك بداية من الموسم المقبل.
وكان نادي ريال مدريد قد حصر الميركاتو الصيفي على بيع بعض اللاعبين من أجل الاستفادة المادية بسبب الازمه الاقتصاديه التي ضربت الملكي مؤخرا جراء تفشي فيروس كورونا.
ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الشاب إلى فريق ريال مدريد كاستيا بقيادة راؤول غونزاليس في الموسم الجديد.
ويمتد عقد اللاعب مع ريال مدريد لمدة موسم واحد، مع وجود بند أحقية الشراء مستقبلا بعد إنتهاء الإعارة.