أحمد جعفر: مروان محسن مهاجم متميز.. وتعرضت للهجوم من الجماهير أكثر منه

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك سابقا، عن الانتقادات التي يتعرض لها مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مروان محسن مهاجم جيد ومحترم فنيا والدليل اعتماد فايلر عليه".

وتابع: "تعرضت لانتقادات أكثر من التي تعرض لها مروان محسن ولازم ميركزش في الكلام ده ويركز في الملعب فقط".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز بينما خسر الزمالك أمام المقاولون العرب بهدفين لهدف.

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