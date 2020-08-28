المطربة الأمريكية إليز ليبيك تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل زيارتها لمصر قريبا
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:21 ص
لمياء علي
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أعلنت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن أنها ستزور مصر خلال الفترة القليلة المقبلة ولاسيما وأن الجمهور المصري يتابع أعمالها ويحب سماعها.
وقالت إليز في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها تحب مصر كثيرًا، وعن سر زيارتها لمصر أوضحت: "أريد أن أخبر أهل مصر الطيبين كم أنا فخورة بما يفعلونه لوقف الاعتداء الجنسي والتحرش بالنساء لمواكبة الطرق الصحيحة للإنسانية.
وأضافت أنها تستعد للتحضير لمشروع فني جديد ولكن ستعلن عن التفاصيل الخاصة به خلال الفترة المقبلة.
وأردفت إليز قائلة: "سيكون لدي أخبار مثيرة للغاية قريبًا حول مشروع جديد وسأعلن التفاصيل الفترة المقبلة".
كانت إليز ليبيك، قد صرحت من قبل أنها تعشق الأماكن السياحية في مصر والتي لفتت انتباهها، وأبرزها مدينة الأقصر، والتي كانت المصدر الرئيسي للإلهام الكامل لألبومها “Origin”.
كما أوضحت أيضًا أنها تعشق معبد الكرنك، لتاريخه العريق ووجود طاقة إيجابية كبيرة بداخله، وهذا مايجعلها تقوم بزيارته بإستمرار دون أن تشعر بأي ملل.