أغنية فرقة BTS الجديدة تحظى بمشاهدات قياسية غير مسبوقة خلال أيام

حققت فرقة BTS الكورية الجنوبية نجاحا جديدا عبر أغنيتها المصورة الجديدة Dynamite التي حققت أكثر من 222 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة جدًا من نشرها على "يوتيوب".





وأدى أعضاء الفرقة أغنيتهم الجديدة باللغة الإلكليزية، وميزوا المقطع المصور لها برقصات تتناسق حركاتها بشكل ممتاز مع الموسيقى والكلمات.

وأشارت مجلة "فوربس"إلى أن العمل الجديد للفرقة يشبه بطبيعته الأعمال الناجحة مثل أغنية Can't Stop the Feeling لجاستين تيمبرليك التي ظهرت عام 2016، وأغنية California Gurls للفنانة، كاتي بيري، وأن مؤدي هذه الأغنية أظهروا من خلالها نغمات عالية لكن بطريقة ممتعة.



