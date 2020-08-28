رسالة من دينا الشربيني لنور ابنه الهضبة عمرو دياب.. والأخيرة ترد (صورة)
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:50 ص
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نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة نور ابنة الهضبة عمرو دياب وهى طفلة يحملها والدها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".
وكتبت فى تعليقها عليها: "Miss my Noonoo".
وردت عليها نور، بنشر صورة لدينا عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها: "Miss my Dina Elsherbiny".
كانت دينا الشربيني، أثارت خلال اليومين الماضيين ضجة كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها في كليب أماكن السهر مع الفنان عمرو دياب والذي طرحه اليوم عبر قناته الرسيمة بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتداول رواد التواصل صورة لدينا الشربيني من داخل الكليب وهي ترتدي سلسلة ذهبية تحمل حروف اسم عمرو دياب وأبدوا اعجابهم بها.