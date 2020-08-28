رسالة من دينا الشربيني لنور ابنه الهضبة عمرو دياب.. والأخيرة ترد (صورة)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
Advertisements

نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة نور ابنة الهضبة عمرو دياب وهى طفلة يحملها والدها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

وكتبت فى تعليقها عليها: "Miss my Noonoo".

وردت عليها نور، بنشر صورة لدينا عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها: "Miss my Dina Elsherbiny".

كانت دينا الشربيني،  أثارت خلال اليومين الماضيين ضجة كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها في كليب أماكن السهر مع الفنان عمرو دياب والذي طرحه اليوم عبر قناته الرسيمة بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتداول رواد التواصل صورة لدينا الشربيني من داخل الكليب وهي ترتدي سلسلة ذهبية تحمل حروف اسم عمرو دياب وأبدوا اعجابهم بها.
رسالة من دينا الشربيني لنور ابنه الهضبة عمرو دياب.. والأخيرة ترد (صورة)
رسالة من دينا الشربيني لنور ابنه الهضبة عمرو دياب.. والأخيرة ترد (صورة)

أخبار تهمك

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ ساعة

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الكهرباء" تكشف عن توجيه جديد للسيسي بشأن "الفواتير" (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ ساعتين

آخر تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع ميسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ 39 دقيقة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

11:59 م

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

01:10 ص

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

01:05 ص

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

02:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى