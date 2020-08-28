آخر تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام عالمية أنه حدثت تطورات مفاجئة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عقب قرار رحيله عن الفريق الكتالونى في الصيف الحالي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن المفاوضات بين ميسي ومانشستر سيتي وصلت إلى مراحل متقدمة من أجل الإنضمام إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.
وأكدت وسائل الإعلام أن مانشستر سيتي رصد مبلغ 300 مليون يورو من أجل صرفها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العديد من الأندية تتسابق من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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