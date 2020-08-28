أحمد جعفر: مصطفي محمد خليفة عمرو زكي









تحدث أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك سابقا، عن تالق مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا مع الفريق وخاصة بعد هدفه في الأهلي ومشواره مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية للشباب.





وأكد أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مصطفي محمد خليفة عمرو زكي وهو لاعب جيد ومستقبل مصر مستقبلا".





وتابع: "جيلي في الزمالك اتظلم بسبب عدم الاستقرار الإداري".



