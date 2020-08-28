آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة





شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن أزمة النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي من إدارة نادي برشبونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو.





وقالت تقارير صحفية اسبانية أن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي قرر الرحيل هذا الصيف رغم أنه لم يصل الى اي اتفاق مع السيتي حتى الان حيث أنه لا يريد ان يخرج بشكل سيء وتم نصحه بأن يعمل الفحوصات مع بقية اللاعبين في الموعد المُحدد والتدريب بشكل طبيعي.





وأضافت التقارير أن محيط ميسي لا يريد تعقيد الموقف أكثر لهذا نصحوه بالإلتحاق بالفحوصات التي سيجريها النادي نهاية الأسبوع‌ استعدادا للموسم الجديد رغم رغبته فى الرحيل هذا الصيف.



