الكشف عن حساب مزور على "تويتر" ينسب تصريحات مفبركة للفنان توفيق عبد الحميد

كشف المخرج الشاب أكرم البزاوى نجل الفنان محمود البزاوى، النقاب عن حساب مزور ينسب تصريحات مفبركة للفنان توفيق عبد الحميد.





وعلق المخرج على إحدى المنشورات المفبركة عبر تويتر: قائلًا " يا جماعة ده حساب مش حقيقي والله".





يذكر أن عددًا كثيرًا من الشائعات طالت الفنان توفيق عبد الحميد خلال السنوات الماضية ، منها اعتزاله الفن، وانتماؤه للإخوان، وتحويل سيارته لتاكسى.



