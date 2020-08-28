الكشف عن حساب مزور على "تويتر" ينسب تصريحات مفبركة للفنان توفيق عبد الحميد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
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كشف المخرج الشاب أكرم البزاوى نجل الفنان محمود البزاوى، النقاب عن حساب مزور ينسب تصريحات مفبركة للفنان توفيق عبد الحميد.

وعلق المخرج على إحدى المنشورات المفبركة عبر تويتر: قائلًا " يا جماعة ده حساب مش حقيقي والله".

يذكر أن عددًا  كثيرًا من الشائعات طالت الفنان توفيق عبد الحميد خلال السنوات الماضية ، منها اعتزاله الفن، وانتماؤه للإخوان، وتحويل سيارته لتاكسى.

وأكد الفنان في تصريحات إعلامية مؤخرًًا أنه ابتعد عن الفن بإرادته، لكنه لم يعتزل وعودته متوقفة على عمل فنى جيد أعود به للجمهور 

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