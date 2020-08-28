بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:10 ص
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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اقترب النادي الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة (42) في تاريخه، وذلك بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 22 بالبطولة.

خسارة الزمالك أمام المقاولون مساء الخميس، أدت لتوقف رصيده عند 42 نقطة بالمركز الثالث متساويًا مع بيراميدز، غير أن الفارس الأبيض سوف يتم خصم 3 نقاط منه بسبب انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول ليصبح رصيده  (39 نقطة).

ووفقًا للغة الأرقام وبعد خصم الثلاث نقاط من الزمالك، يصبح فريق بيراميدز أقرب المنافسين لفريق الأهلي على صدارة لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الفريق السماوي المركز الثاني في جدول التريتب برصيد 42 نقطة، بفارق 17 نقطة كاملة عن الأهلي المتصدر بـ59 نقطة، ويتبقي لكل منهما 12 مباراة بالبطولة.

ماذا يحتاج النادي الأهلي للتتويج بلقب الدوري؟

ويحتاج النادي الأهلي للحصول على 20 نقطة من 12 مباراة متبقية للفريق الأحمر بالدوري الممتاز هذا الموسم والوصول لـ(79 نقطة) ليتوج رسميًا بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، حيث سيكون أقصي رصيد يمكن لبيراميدز الوصول إليه (78 نقطة) حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة.

ووفقًا لترتيب مباريات الأهلي المتبقية بالدوري الممتاز يمكنه حسم لقب البطولة بشكل رسمي حال الفوز في مبارياته الـ7 القادمة أمام كل من: المصري – وادي دجلة – حرس الحدود – الإسماعيلي – الإتحاد – المقاصة – نادي مصر.

وحال استمرار انتصارات الأهلي وبيراميدز دون أي تعثر في الجولات القادمة، يستطيع المارد الأحمر حسم لقب الدوري بشكل رسمي حال فوزه على نادي مصر بالجولة التاسعة والعشرين من البطولة والتي لم يتحدد موعدها بعد، وذلك وفقا للترتيب المعلن لمباريات الفريق بالبطولة.

وقد يمنح بيراميدز، الأهلي فرصة التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي في موعد مبكر عن المتوقع، وذلك حال تعثر الفريق السماوي في مبارياته القادمة بالبطولة المحلية سواء بالتعادل أو الخسارة.

بينما في حالة تعثر الأهلي في أي من مبارياته القادمة سواء بالتعادل أو الخسارة واستمرار انتصارات بيراميدز بالدوري قد يؤجل حسم الأحمر للقب البطولة للجولات الأخيرة.
 
تعرف على المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز والزمالك:

- الأهلي: (المصري – وادي دجلة – حرس الحدود – الإسماعيلي – الإتحاد – المقاصة – نادي مصر – طنطا – المقاولون – انبي – بيراميدز – طلائع الجيش).

- بيراميدز: (أسوان – الزمالك – الجونة – المصري – وادي دجلة – حرس الحدود – الإسماعيلي – الاتحاد – المقاصة – نادي مصر – الأهلي - المقاولون).

- الزمالك: (انبي – بيراميدز – طلائع الجيش – سموحة – الانتاج الحربي – أسوان – طنطا – الجونة – المصري – وادي دجلة – حرس الحدود – الإسماعيلي)

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