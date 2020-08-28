مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة





تم عرض اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي على نادي برشلونة الاسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أنه تم عرض اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني على نادي برشبونة الاسباني لتعويض رحيل النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عن صفوف البارسا هذا الصيف.





يذكر أن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل حيث بلغ إدارة برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي عدم رغبته فى استكمال مسيرته الكروية مع الفريق بالفترة المقبلة.



