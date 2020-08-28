فلافيو: هذا الشخص سبب نجاحى مع الأهلي









قال الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، إن مسؤولو القلعة الحمراء فاوضوا أرى بابل، مهاجم أول أغسطس الأنجولي، منذ 4 سنوات.





وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "تحدثت مع بابل للانتقال إلى الأهلي منذ 4 سنوات لكنه رفض وصمم الانتقال إلى سبورتنج لشبونة".





وعن فترة عدم تألقه في بداية مشواره مع الأهلي، أوضح: "لولا جوزيه لرحلت عن الأهلي دون تحقيق أي إنجاز فهو دعمني كثيرا وكان يؤمن بموهبتي".



