فلافيو: هذا الشخص سبب نجاحى مع الأهلي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قال الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، إن مسؤولو القلعة الحمراء فاوضوا أرى بابل، مهاجم أول أغسطس الأنجولي، منذ 4 سنوات. 

وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "تحدثت مع بابل للانتقال إلى الأهلي منذ 4 سنوات لكنه رفض وصمم الانتقال إلى سبورتنج لشبونة".

وعن فترة عدم تألقه في بداية مشواره مع الأهلي، أوضح: "لولا جوزيه لرحلت عن الأهلي دون تحقيق أي إنجاز فهو دعمني كثيرا وكان يؤمن بموهبتي".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق الجونة أمس بهدف دون رد سجله اللاعب مروان محسن بهدف دون رد.

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