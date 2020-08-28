منال سلامة تروج لبرنامجها الجديد"حلو الكلام مع منال"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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روجت الفنانة منال سلامة، لبرنامجها الجديد الذي يحمل اسم "حلو الكلام مع منال" الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة "صدى البلد".

ونشرت منال، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلالها بلوك جديد.

وعلقت سلامة، على الصورة قائلة:"حلو الكلام مع منال ادعولي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جميلة قوي ربنا يحميكي" وأضاف آخر"شكله هيبقى حلوه منتظرينك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق ان شاءالله يكسر الدنيا"

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حلو الكلام مع منال ادعولي

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