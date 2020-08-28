رامي رضوان يشعل السوشيال ميديا بصورة رومانسية مع زوجته دنيا سمير غانم







وعلق رضوان، على الصورة قائلًا:"الموسيقى كالمصباح..تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه" جبران خليل جبران: "فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب" دي من عندي أنا جدعنه كده".



يذكرأن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوته تلاته" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2019، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان عمرو وهبة وأحمد رزق. View this post on Instagram 😍😍❤❤🧿🧿🧿🧿 "الموسيقى كالمصباح..تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه" جبران خليل جبران "فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب" دي من عندي أنا جدعنه كده 😃 A post shared by Ramy Radwan (@ramy__radwan) on Aug 27, 2020 at 3:18pm PDT وعلق رضوان، على الصورة قائلًا:"الموسيقى كالمصباح..تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه" جبران خليل جبران: "فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب" دي من عندي أنا جدعنه كده".يذكرأن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوته تلاته" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2019، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان عمرو وهبة وأحمد رزق.

شارك الإعلامي رامي رضوان، جمهوره صورة جديدة رومانسية له مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر رامي، خلال الصورة وهو يرقص مع زوجته دنيا "سلو".