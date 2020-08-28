النجمة داليدا خليل لـ"الفجر الفني": أنا بخير وتم شفائي من فيروس "كورونا"





أثارت النجمة اللبنانية داليدا خليل، ضجة كبيرة بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس "كورونا" خلال الأيام الماضية ولكنها لم تعلن عن ذلك إلا بعد شفائها تمامًا.





وتواصل "الفجر الفني" مع داليدا خليل للاطمئنان على حالتها الصحية وطمأنت من خلالنا جمهورها قائلة: "أنا بخير وأشكر كل من سأل عني وأتمنى من الله أن يحفظكم جميعًا".





كانت داليدا قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر تغريدة وكان فحواها مايلي: ‏المحبين كتار ومن بعد اللي صار صرنا نخاف على بعض أكتر، نخاف إنو حدا يصرله شي.





وأضافت: أنا مقهورة على كل حدا موجوع متلي وحاطط كل الأمل ببلدي الحبيب ‎لبنان بس لأنو بصلي بعرف إنو الله ما بيترك حدابشكر كل اللي اطمنوا عني على أمل كبير باللي جايي.











