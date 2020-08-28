تعليق ناري من نجم المقاولون العرب بعد الفوز على الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد عصام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن هدفه في الزمالك والذي حقق الفوز لفريق ذئاب الجبل.

وأكد محمد عصام في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فوزنا علي منافسنا الزمالك على المركز الثاني هام للغاية واحتفالي بالاهداف متعود عليه".

وتابع: "الونش قصد ضربي وايذائي وتشاجرت مع اثنين من لاعبي الزمالك بعد تعديهم علي زملائي".

ويذكر أن الزمالك خسر أمام المقاولون العرب بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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