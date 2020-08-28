وزارة الإعلام تخطط لعقد مؤتمر يناقش مستقبل الصحافة المصرية في ظل التطورات العالمية

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة تخطط لعقد مؤتمر لبحث مستقبل الصحافة والإعلام في مصر فور تحسن الوضع الخاص بأزمة كورونا، وان هذا المؤتمر يأتي لدعم مهنة الصحافة والإعلام في ظل تطور وسائل الاتصالات ونقل المعلومات.





وأوضح هيكل في بيان له، أن الصحافة الورقية تواجه تحديا كبيرا خلال السنوات القادمة، وخاصة مع تشابه المحتوى الذي يلحظه الجميع في الصحف، وأن أكبر درس من أزمة كورونا هو ضرورة مواجهة الواقع الخاص بالصحافة الورقية على مستوى العالم وليس في مصر فقط .





وأكد هيكل أن ذلك لا يعني نهاية الصحافة كما فهم البعض للأسف من التصريح الذي أدلى به في حلقة الأحد الماضي على قناة المحور مع الإعلامي أسامة كمال، ولكنه يعنى ضرورة أن يسعى الصحفيون لتطوير مهاراتهم التكنولوجية للتعامل مع الصحافة الجديدة التي يستوعبها الشباب وبسرعة قبل أن يفوت الأوان، وهذا يعكس الحرص على الصحافة والصحفيين، وليس انتقاصا من قدرهم.



