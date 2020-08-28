غرامة وإيقاف 6 أشهر لرئيس نادي شبيبة القبائل بسبب تصريحات إعلامية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قررت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر  ستة أشهر منها ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وتغريمه نحو ألفي دولار، على خلفية إخلاله بواجب التحفظ خلال تصريحاته لوسائل الإعلام.

وأوضح بيان لجنة الانضباط ان ألماس نشر بيانا صحفيا باسم فريق مولودية الجزائر تضمن تصريحات وصفت بانها مخالفة لواجب التحفظ الذي تعاقب عليه المادة 121 من قانون مسابقة دوري المحترفين.

من جهة أخرى، كشفت رابطة كرة القدم المحترفة انها استدعت شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل للمثول أمام لجنة الانضباط يوم الخامس سبتمبر المقبل، موضحة ان هذا الاستدعاء هو الثالث من نوعه.

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