تعليق رانيا يوسف على قضية "فيرمونت" بعد القبض على أحد المتهمين بها





علقت الفنانة رانيا يوسف، على القبض على أحد المتهمين فى قضية "فيرمونت"،عبر حسابها الرسمي على الصور "انستجرام" قائلة: " لم اتحدث عن جريمة الفيرمونت منذ بدايتها رغم مطالبة العديد من الفتيات لي بالتحدث في تلك القضية ولكني التزمت السكوت حتى تتضح القضيه باكملها وإن يتم تقديم بلاغ رسمي واتخاذ النيابة اجراءاتها القانونية"





وأضافت: "اليوم تم القبض على شخص من المتهمين التسعه بعد هروب 7 اخرين خارج البلاد. كل التحيه للقضاء المصري والنائب العام المستشار حماده الصاوى على الاستجابة لقضايا التحرش في المجتمع وسرعه التحقيق بها”.





وتابع: "كل الشكر للمجلس القومي للمرأة الذي اتخذ خطوات هامة في الحفاظ على كل ست مصريه والدفاع عن حقوقها.. اتمنى أن تتقدم كل فتاه تعرضت للتحرش ببلاغ فوري دون تردد او خوف حتى لا يضيع حقها وإن تساعد جهات التحقيق في سرعه وبسهوله القبض على المتحرشين ولسه.. تحيا مصر".