شاهد.. خالد صديق: مصر 2030 ستكون خالية من المناطق العشوائيات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مصر 2030 ستكون خالية من المناطق العشوائيات.

وتابع "صديق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، وزارة الإسكان اعتمدت خطة تطوير العشوائيات في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تطوير العشوائيات عملية تصاعدية بحث كل سنة يتم التطوير بنسبة معينة، لافتا أن الدولة محملة بمشروعات عملاقة وضخمة.

في سياق منفصل، قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن التجربة المصرية في تطوير العشوائيات يشار إليها في العام أجمع، لافتَا إلى أن البنك الدولي طالب كينيا بالاطلاع على تجربة القاهرة في تطوير العشوائيات. 

وتابع "صديق"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن باكستان طالبت بالاطلاع على تجرية مصر في مجال تطوير العشوائيات للإستفادة منها، معقبًا: "ما يحدث في تطوير العشوائيات توفيق من الله أولًا، وثانيًا بفضل دعم القيادة السياسية".

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن مركز بحوث البناء أصدر بيان يؤكد أن هناك 7 بلوكات سكنية في منطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة غير آمنة، وآيلة للسقوط.

وأشار "صديق"، إلى أنه تم تجهيز سكن بديل على الفور لأسر مساكن عثمان، موضحا أن محافظة الجيزة قامت بتمليك الأسر وعددها 232 أسرة الوحدات التي تم نقلهم إليها بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن حياة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن محافظ الجيزة وجه بتوفير منافذ سلع في المنطقة التي تم نقل الأسر إليها.

الجدير بالذكر أنه بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة عصرا جديدا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تطوير العشوائيات بوابة الفجر الفجر العشوائيات

أخبار تهمك

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ أقل من ساعتين

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فلافيو: هذا الشخص سبب نجاحى مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ 34 دقيقة

"الكهرباء" تكشف عن توجيه جديد للسيسي بشأن "الفواتير" (فيديو)

منذ ساعة

كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على طلب ديانج

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ 39 دقيقة

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يستهدف نجم ليفربول لخلافة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد صديق: محافظة بورسعيد ستكون خالية من المناطق العشوائية بالكامل خلال شهرين

صندوق تطوير العشوائيات يزف خبر سار سوف يحدث في 2020

صندوق تطوير العشوائيات: حياة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة

خالد صديق: ما يحدث في مجال تطوير العشوائيات توفيق من الله (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

11:59 م

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

01:05 ص

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

11:47 م

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى