استغاثة.. محمد السيد: صدرت لنا قرارات تعيين معيدين بالجامعة ولم تنفذ.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:14 ص
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
الفجر
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تقدم شابان من خريجي كلية الآداب بجامعة سوهاج عام 2018، بشكاوى لبرنامج "خط أحمر"، من أجل مخاطبة المسئولين للنظر في صدور قرار بتعيينهما معيدين في الكلية، ولم يتم تنفيذ القرار.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما تخرج محمد السيد علي في كلية الأداب قسم الآثار الإسلامية، ومحمد السيد محمد في قسم الآثار المصرية، وذلك بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وأخبرتهم كلية الأداب باختيارهم كمعيدين لتفوقهم، وتوجها للجامعة لملء الاستمارات اللازمة لذلك.

يقول محمد السيد محمد، إنه وزميله تفاجأ بإيقاف قرار تعيينهما دون ذكر أسباب واضحة، مناشدا وزير التعليم العالي بالنظر في شكواهما.
من جانبه ناشد الإعلامي محمد موسى، وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، بالنظر في أمر شكوى الشابين، من أجل الحفاظ على مستقبلهما.

وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ المصريين من قنبلة العشوائيات.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، على مدى عقود طويلة، ظلت العشوائيات سبة فى جبين مصر، وجريمة يتحملها كل مسئول، ليعيش أكثر من 15 مليون مصرى حياة غير آدمية داخل عشش من الخشب والصفيح، والكرتون وعاش سكان العشوائيات حياة أقسى من الموت ذاته، كل ما حولهم يثير الهم والغم والكرب.

تابع، أخيرا نزعت مصر عن نفسها هذا العار، فخلال السنوات الست الأخيرة تصدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسم وحزم لملف العشوائيات، وأنقذ المصريين من قنبلة كادت أن تنفجر أي لحظة، فمن مشروع الأسمرات إلى بشاير الخير مرورا بمنطقة العسال بشبرا.. إلخ، عاش المصري حياة كريمة لم يكن يعهدها من قبل.

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