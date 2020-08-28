محمد صبحي يكشف سبب رفضه منصب وزير الثقافة 4 مرات

كشف الفنان محمد صبحي، سر رفض منصب وزير الثقافة 4 مرات، موضحًا أن الوزير يدير الثقافة أما هو كفنان فهو صانع للثقافة.

وتسائل في تصريحات اعلامية، قائلًا "إذا كان ليا رأي ضد أمور في الحكومة فكيف أكون ضدها وأنا بداخلها كوزير!".





وأكد من جانبه أنه يعي تمامًا ويصدق أن السياسة ما هي إلا "لعبة قذرة"، بحد وصفه.



