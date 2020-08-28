محمد صبحي يكشف سبب رفضه منصب وزير الثقافة 4 مرات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان محمد صبحي، سر رفض منصب وزير الثقافة 4 مرات، موضحًا أن الوزير يدير الثقافة أما هو كفنان فهو صانع للثقافة.
 
وتسائل في تصريحات اعلامية، قائلًا "إذا كان ليا رأي ضد أمور في الحكومة فكيف أكون ضدها وأنا بداخلها كوزير!".

وأكد من جانبه أنه يعي تمامًا ويصدق أن السياسة ما هي إلا "لعبة قذرة"، بحد وصفه.

كان محمد صبحي، علق قبل أيام على شائعة تعينه في مجلس الشيوخ، قائلًا: "كلام متداول ويحرج الدولة، وكلام غير مظبوط"، لافتَا إلى أن البعض قام بإعداد قوائم للمعينين في مجلس الشيوخ وقام بوضع إسمه في هذا الأمر.

وأوضح أن الدولة لديها أجهزة وتتوصل مع من سيتم تعينهم لمعرفة مدى قبوله، معقبً:" ما يحدث تسريبات ليس لها معنى". 

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