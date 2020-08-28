أحدها عربي وآخر بـ140 دولارا.. أحدث تطورات بورصة لقاح كورونا

لا تزال دول العالم تسابق الزمن، من أجل إنتاج وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعدما تفشت الجائحة من جديد، في كثير من الدول، بشكل أجبرها على إعادة فرض وتشديد إجراءات الغلق الجزئي ، للحد من انتشار الفيروس، بعد فترة قليلة من تخفيفها نتيجة تراجع أعداد المصابين بالفيروس.





ففى ظل حالة الطوارئ العالمية، التى جاءت نتيجة لمخاوف الدول من التعرض لموجة ثانية من الجائحة، تكون أشد فتكا من سابقتها، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ فى أعداد المصابين بالفيروس، تزداد الحاجة إلى لقاح فعال لعلاج الفيروس، الأمر الذي يترتب عليه تجنب الخسائر البشرية، وحماية الأرواح، وتقليل الخسائر الاقتصادية، التي تأتي تباعا لتنفيذ إجراءات الغلق المتبعة للحد من انتشار الفيروس، والتي بدأت من جديد في عدد من الدول العربية والعالمية.





مرحلة جديدة من التجارب السريرية لـ"سبوتنيك - V"

وتتجه الأنظار نحو لقاح "سبوتنيك - V" الروسي، حيث صرحت وزارة الصحة الروسية لمعهد غامالى لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، بإنتاج لقاح "سبوتنيك - V" المضاد لفيروس كورونا، على شكل مسحوق.





وأصدرت الوزارة شهادة تسجيل للقاح، الذي طوره مركز غامالى، ويتم إنتاجه على شكل مادة جافة لتحضير محلول قابل للحقن في العضل، بحسب موقع "روسيا اليوم".





ودعت السلطات الروسية، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولا يعانون من مشاكل صحية، للمشاركة في دراسات ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك - V".





وأعلن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، أن المستشفيات بدأت تتلقى دفعات من اللقاح الروسي "سبوتنيك - V".





بينما أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذى يدعم اللقاح الروسي ، أمس الأربعاء، عن بدء مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V"، من المقرر أن تشمل أكثر من 40 ألف شخص، منوها بأنه من المقلارر إجراء تجارب مماثلة فى 5 دول أخرى.





بـ140 دولارا.. تطوير لقاح صيني ضد كورونا

فى الصين، منبع فيروس كورونا، استعرضت وسائل إعلام صورا لعلبة تحمل اسم شركة "سينوفارم"، التى طورت لقاحا لفيروس كورونا.





وأكدت الشركة أنها تأمل فى طرح اللقاح الجديد الذي طورته ضد فيروس كورونا بحلول شهر ديسمبر المقبل، وسيصل سعره إلى نحو 140 دولارا.





وفي حين تسعى الصين إلى تطوير اللقاحات، إلا إنها لم تعد قادرة على اختبارها بالمستوى المطلوب، بعد نجاحها في محاصرة الفيروس، والحد من أعداد الإصابة به، وهو الأمر الذي دفع بالشركات والهيئات التي تسعى لإنتاج وتطوير اللقاحات إلى البحث عن مناطق انتشار الفيروس، لإجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات، في حين أكد مسئول صحي أن الصين تجرى اختباراتها سرا على بعض العاملين بالقطاع العام منذ الشهر الماضي.





ويتوقع باحثون صينيون طرح عدد من اللقاحات في الأسواق بحلول شهر ديسمبر المقبل.





الأردن يختبر لقاحا صينيا

على صعيد الدول العربية، بدأ الأردن في إجراء تجارب سريرية لاختبار لقاح صيني ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من إنتاج شركة "سينوفارم"، بعدما أجازته المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة الأردنية.





يشارك فى الاختبارات السريرية للقاح بالعاصمة الأردنية عمان 500 متطوعا، بعدما أجريت مرحلة ثانية من التجارب السريرية له، على 30 ألف متطوع، وجاءت نتائجها مبشرة.



