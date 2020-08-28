والد مروان محسن: "عيب لما أكون قاعد فى بيتي واتشتم"

أعرب محسن ثروت، لاعب النادى الأهلى سابقًا ووالد اللاعب مروان محسن، عن خزنه الشديد تجاه الهجوم الشديد الذى يتعرض له نجله خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن الهجوم تطور إلى سب وقذف طاله وطال زوجته، متابعا:" أنا بزعل لما أكون قاعد فى البيت واتشتم ومراتى تتشتم وعائلتى كمان..عيب".





وأشاد "ثروت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالجهود التى يبذلها نجله خلال المباريات التى يخوضها، وتابع:"مروان فاق الجميع..حاجة تانية يعرف ربنا ويعرف العيبة وكل حاجة محترمة".





وأكد "ثروت"، أنه عندما كان يتعرض للهزيمة وهو يلعب فى النادى الأهلى قديمًا كان يقوم جمهور القلعة الحمراء بتشجيع الفريق، وتابع:"زمان لما كنا نتغلب واحنا بنعلب فى النادى الأهلى الجمهور كان يشجعنا".





هذا، ونشر الفنان مصطفى بسيط تغريدة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، وعلق بها على هدف الفوز لمروان محسن في شباك الجونة بالدقيقة 95 من زمن اللقاء.





وكتب مصطفى بسيط، عبر "أخيرا يا مروان لقيت الطبطبة...مروان محسن...الأهلي.. ربنا كبير".





وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، مساء أول أمس الأربعاء.



