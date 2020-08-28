والد مروان محسن: يكشف سبب وضع ابنه الكرة على "بطنه"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:01 ص
مروان محسن
مروان محسن
كـسـاب أحـمـد
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فسر محسن ثروت، لاعب النادى الأهلى سابقًا، ووالد اللاعب مروان محسن، الحركة التى نفذها نجله عقب إحرازه هدفه فى الوقت بدل الضائع وهز بها شباك حارس مرمى نادى الجونة، عندما قام بوضع الكرة داخل الـ"تى شيرت"، ووضع أصبعه في فمه، وتابع: "أول أكتوبر سيرزق مروان بمولود".

وأضاف "ثروت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مروان محسن أراد إرسال رسالة لزوجته الحامل وعلى وشك الولادة، كما انه أراد أن يسعدها، كونها تدعمه وتشجعه بشكل دائم.

وعن الانتقادات التى يتعرض لها نجله، قال "ثروت": "ابنى متعاون ولا يريد الإنفراد بالكرة لنفسه، ولذلك أنا قلت له يا أبنى محدش هيفتكر مين باصا الكرة ولكن سيتذكر من أحرز الهدف".

هذا، نشر الفنان مصطفى بسيط تغريدة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، وعلق بها على هدف الفوز لمروان محسن في شباك الجونة بالدقيقة 95 من زمن اللقاء. 

وكتب مصطفى بسيط: عبر "أخيرا يا مروان لقيت الطبطبة...مروان محسن...الأهلي.. ربنا كبير"

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأربعاء.

يشار إلى أن مروان تعرض لانتقادات واسعة عقب المستوى الفني الضعيف الذي قدمه خلال مباراة الزمالك في القمة المصرية 120، التي خسرها الأحمر بثلاثية مقابل هدف

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