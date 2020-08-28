أيمن مختار: الدقهلية محافظة المبدعين وتستحق منا الكثير (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:17 ص
أيمن مختار
أيمن مختار
الفجر
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن واجبنا هو خدمة المواطنين في المقام الأول، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول لقاء له مع مجلس المحافظين ونواب المحافظين بعد حلف اليمين، موضحا أن بناء الإنسان المصري هو الأمر الأهم.


وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن محافظة الدقهلية تستحق الكثير من المجهود لأنها محافظة رائدة ومحافظة المبدعين.

وتابع محافظ الدقهلية، أن عدم وجود دورات مياه عمومية في الشوارع كانت من أحد أسباب عدم تنظيم مصر لبطولة كأس العالم، ومشروع تطوير دورات المياه في شوارع المنصورة يتم بأجود الخامات الموجودة في الأسواق.

وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في تنفيذ رؤية وخطة مصر 2020، وما يبذله من مشروعات كبيرة في مختلف القطاعات بالمحافظة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، محافظ الدقهلية يسعى دائما أن يكون بجوار المواطن لخدمته بأقصي جهد وظهر هذا من خلال اللافتات التى تصدر منه مثل تجديد وإعادة هيكلة دورا المياه بالشوارع وهذه من الأشياء التى يراها البعض بسيطة لكن في مضمونها كبيرة لأنها تخدم مواطنين الموجودين في الشوارع.

وتابع، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أجرى جولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية لتنفيذ التطوير الشامل، ورفع كفاءة 25 من دورات المياه العمومية للمواطنين بالحدائق والميادين والشوارع بنطاق مدينة المنصورة لافتا أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة طموحة لرفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بنطاق الوحدات المحلية لحي شرق، وحي غرب المنصورة بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

وأشار موسى إلى لفتة إنسانية حدثت من الدكتور أيمن مختار أثناء جولته ميدانية بنطاق مركز ومدينة ميت سلسيل حيث تصادف وجود مواطن عنده مياه بيضاء ويحتاج لإجراء عملية وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة إجراء عملية "مياه بيضاء فى العين" لهذا المواطن وتم نقله لمستشفى العيون بالمنصورة بإسعاف خاص وإجراء العملية وتابع حالته حتى تماثله للشفاء، مضيف: "ده الحقيقة المحافظ اللي يستحق موقعه لأنه بيحط المواطن في المقام الأول".

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محافظة الدقهلية بوابة الفجر الفجر الإعلامي محمد موسى

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