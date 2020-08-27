حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي
الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:47 م
علي نبوي
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قال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي إن النادي حقق في الفيديو المسرب لصالح جمعة لاعب وسط الفريق والمنتشر على السوشيال ميديا ويظهر فيه اللاعب وهو يدخل مشادة مع بعض الشباب.
وتم التأكد أن الفيديو قديم ومر عليه أكثر من سنتين، وأن هناك بعض الأشخاص ابتزوا اللاعب من أجل منع انتشاره إلا أن صالح جمعة رفض ابترزازهم وهدد بمقاضاتهم.
وقال المصدر: "هدف انتشار الفيديو في الوقت الحالي معروف وهو التأثير على عزيمة اللاعب الذي يؤدي التدريبات بمنتهى القوة تمهيداً للعودة من جديد للمباريات".
واختتم: "صالح جمعة قريب للغاية من دخول قائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر اقامتها السبت المقبل في بطولة الدوري العام"
ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي بعد غد السبت أمام المصري البورسعيدي في قمة مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري.
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