حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

قال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي إن النادي حقق في الفيديو المسرب لصالح جمعة لاعب وسط الفريق والمنتشر على السوشيال ميديا ويظهر فيه اللاعب وهو يدخل مشادة مع بعض الشباب.





وتم التأكد أن الفيديو قديم ومر عليه أكثر من سنتين، وأن هناك بعض الأشخاص ابتزوا اللاعب من أجل منع انتشاره إلا أن صالح جمعة رفض ابترزازهم وهدد بمقاضاتهم.





وقال المصدر: "هدف انتشار الفيديو في الوقت الحالي معروف وهو التأثير على عزيمة اللاعب الذي يؤدي التدريبات بمنتهى القوة تمهيداً للعودة من جديد للمباريات".





واختتم: "صالح جمعة قريب للغاية من دخول قائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر اقامتها السبت المقبل في بطولة الدوري العام"





ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي بعد غد السبت أمام المصري البورسعيدي في قمة مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري.



