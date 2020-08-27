أيمن يونس: خسارة الزمالك اليوم ستجعل الجميع يراجع حساباته

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:58 م
ايمن يونس
ايمن يونس
رقية صلاح
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أكد أيمن يونس لاعب الزمالك السابق ومحلل قنوات "أون تايم سبورت" أن خسارة الزمالك اليوم أمام المقاولون العرب في الدوري المصري ستجعل الجهاز الفني واللاعبين يراجعون حساباتهم.

وقال يونس في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس:" الزمالك لم يستغل الفرص التي أتيحت له واللاعبين تعاملوا مع المباراة برعونة، ولا شك أن بن شرقي مميز وكان الأفضل".

وأضاف :"الأخطاء التي حدثت جعلت الكل يقف علي أرض الواقع والجميع يراجع حساباته والزمالك لم يلعب بشكل جماعي، واللعب الفردي غلب على اللعب الجماعي"

وخسر الزمالك أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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رياضة ايمن يونس المقاولون العرب الزمالك اخبار الرياضة

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