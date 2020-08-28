محمد موسى: "محافظ البحر الأحمر نشيط وعامل شغل عالي" (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:10 ص
عمرو حنفي
عمرو حنفي
الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بالمشروعات المختلفة التي ينفذها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، فى مختلف القطاعات بشكل مميز واحترافي.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بقطاع البحر الأحمر التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، يدعم عملية الإرتقاء وتعظيم الخدمات بهذه المحافظة الهامة.

وتابع الإعلامي: اللواء عمرو حنفي رائع ومنظم ونشيط ويتولى قيادة أهم مدينة سياحية في مصر.

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن المحافظة فضلت الإسراع بنقل قاطني منطقة جبل العفش إلى بديل العشوائيات على أن يتم بعد عيد الأضحى استكمال المشروع وافتتاح ملعب ومناطق خضراء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الأولوية للمناطق شديدة الخطورة على أن يتم إزالة المنطقة داهمة الخطورة فور نقل السكان.

وتابع أن المناطق التي سيتم إزالتها ونقل السكان منها غير آدمية مشيرا إلى أن الفكرة تكمن في توفير بديل آدمي وهو ما يؤدي لتغيير السلوكيات باختلاف البيئة مشيرا إلى وجود وحدات جاهزة بتكلفة وصلت مليار و648 الف جنيه.

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