2 / 1 "ماركة مسجلة" في انتصارات المقاولون على الزمالك بالدوري الممتاز

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:43 م
الزمالك والمقاولون العرب
الزمالك والمقاولون العرب
علاء خليف
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انتزع فريق المقاولون العرب 3 نقاط ثمينة من فريق الزمالك، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

تقدم لويس هنسترزوا للمقاولون بالدقيقة 13، وتعادل أشرف بنشرقي للزمالك بالدقيقة 73، وخطف محمد عصام هدف الفوز لذئاب الجبل بالدقيقة 92، ليمنح فريقه فوزا ثمينا على الزمالك غائبا منذ 18 عامًا بالدوري الممتاز.

ويعد هذا الفوز رقم 11 للمقاولون العرب على حساب الزمالك في مختلف البطولات، من أصل 83 مواجهة جمعت الفريقين، بينما حقق الفارس الأبيض 52 انتصارا، وحسم التعادل نتيجة 20 مباراة بينهما.

وأصبحت نتيجة 2 / 1 "ماركة مسجلة" في انتصارات المقاولون على الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، بعدما حسمت 4 انتصارات من أصل 8 انتصارات حققها ذئاب الجبل خلال مواجهاته ضد الفارس الأبيض بالبطولة المحلية وجاءت كالتالي:

- 18 يونيو 1982: فاز المقاولون على الزمالك 2/1 سجل الهدفين (سعيد الشيشيني - حمدي نوح)، وسجل هدف أبناء ميت عقبة (نصر إبراهيم).

- 7 سبتمبر 1993: كرر المقاولون انتصاره بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك، وسجل الأهداف (السيد عيد - محمد السيد) لذئاب الجبل، وجاء هدف الأبيض عن طريق (عفت نصار).

- 20 أبريل 2002: تغلب المقاولون على الزمالك 2/1 بهدفي (سامح يوسف - ممدوح عبد الحي)، وسجل للأبيض (حسام حسن).

- 27 أغسطس 2020: بعد غياب 18 عاما من الانتصارات على الزمالك بالدوري، عاد المقاولون وفاز بنتيجته المفضلة 2/1 على الفارس الأبيض سجل الأهداف (هنستروزا - محمد عصام)، وسجل للأبيض (بنشرقي).

بينما جاءت نتائج الانتصارات الأربعة الأخري للمقاولون على الزمالك بالدوري الممتاز، 3/1 في اللقاء الأول بين الفريقين بالبطولة عام 1978، بينما تكرر فوزه بنتيجة  1/0 "مرتين" خلال مواجهاتهما بالبطولة عامي 1987، 1991، بينما فاز بثلاثية نظيفة عام 1997.

يذكر أن هناك مباراة خامسة انتهت بفوز المقاولون على الزمالك بنتيجة 2/1 ولكن في بطولة كأس مصر بتاريخ 30 يوليو عام 2000، سجل للمقاولون (محمد صديق - محمود العارف)، وسجل للأبيض (طارق السعيد).

فوز المقاولون على الزمالك في لقاء الليلة رفع رصيده إلي 40 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الأبيض عند 42 نقطة ويحتل المركز الثالث متساويا مع بيراميدز "الوصيف".

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رياضة الزمالك والمقاولون العرب الزمالك الدوري اخبار الرياضة 2-1

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