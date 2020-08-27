للصحفيين.. للاستعلام عن الاستحقاق للعلاوات الخمس تعرف على التفاصيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:38 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن إجراء اتصال تليفوني باللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص العلاوات الخمس للمحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وقال نقيب الصحفيين في بيان له، إنه تم الاتفاق على أن يقوم كل الزملاء الخاضعين لشروط الاستحقاق، والراغبين في الاستعلام عن استحقاقهم، بالدخول على موقع الهيئة للتأكد من وجود أسمائهم.

وطلب نقيب الصحفيين من أي زميل لم يجد اسمه رغم توافر شروط الاستحقاق، أن يقوم بإرسال بياناته على الوآتس على الأرقام التالية الخاصة به وبمكتبه بالنقابة، لتدارك الخطأ فوريًا، حسب الاتفاق مع اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

01001484954 ، 01001707220 ، 01280992299

نقيب الصحفيين يعلن صرف متجمد العلاوات الخمس للزملاء من أصحاب المعاشات
 
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن انتهاء الدراسات التي أشرفت عليها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وقامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيما يخص قواعد استحقاق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، ممن بلغوا سن المعاش لمتجمد العلاوات الخمس الخاصة منذ عام 2006.

وقال في بيان سابق له، إن هذه الدراسات انتهت إلى استحقاق كل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لها، ويبلغ عددهم 7203 صحفيًا وإداريًا وعاملًا، وسيبدأ صرفها لهم مع معاش شهر سبتمبر القادم.

وأضاف نقيب الصحفيين أن هناك نحو 50 حالة فقط لزملاء صحفيين بجريدتي الشعب والوفد جاري دراستها من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتأكد من انطباق الشروط القانونية لاستحقاق متجمد العلاوات الخمس الخاصة عليهم، على أن يتم إعلان النتيجة في وقت قريب لاحق.

وأكد النقيب أنه سيتم على الفور خلال هذا الأسبوع استئناف الجهود التي بدأها قبل شهور ممثلا لنقابة الصحفيين، مع وزارة التضامن الاجتماعي بإشراف الوزيرة الدكتورة نيفين القباج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، من أجل حل مشكلات التأمينات والمعاشات للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، بصورة قانونية فورية ونهائية لكل حالات الصحفيين على تنوعها. 

وأكد ضياء رشوان للزميلات والزملاء المعنيين بهذه الأزمة، وخصوصًا صحفيي الصحف الحزبية المغلقة، على ما سبق له إعلانه من أنه سيتم قريبا جدا إعلامهم بتفاصيل حل مشكلة كل منهم للبدء فورًا في الإجراءات القانونية النهائية للحل بما ينهي سنوات معاناتهم الطويلة بسببها.

وأنهى نقيب الصحفيين تصريحاته بتوجيه الشكر باسمه وباسم نقابة الصحفيين، للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على كل الجهود الكبيرة الحالية والتالية المبذولة من أجل حل كل مشكلات المعاشات والتأمينات للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.

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بالرابط.. طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

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