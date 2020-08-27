عزل مدير مستشفي كفرالشيخ العام منزليًا عقب إصابته بفيروس كورونا

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أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ إصابة الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفي كفر الشيخ العام بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ مايقرب من 5 أيام وسط حالة من التكتيم لدي العاملين بالمستشفى.



وكشف المصدر،خلال تصريحات خاصة، أن الدكتور لطفي قد تم عزله منزليا وحاليا يخضع لجلسات أكسجين لحدوث مضاعفات له بالفيروس لكبر سنه، لافتا أن العمل بالمستشفي يجري علي قدم وساق دون التأثر بإصابة مديرها، وأن هناك من ينوب عنه في إدارة المستشفي لحين إتمام علاجه ورجوعه مرة أخرى لمباشرة أعماله.



وناشدت مديرية الصحة بكفر الشيخ جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.



فيما كثفت محافظة كفر الشيخ، من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها، كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.



وفي سياق منفصل،فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية لتقديم الاستشارة.



