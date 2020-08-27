الأهلي يوافق على طلب ديانج





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إنه وافق على السماح للمالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به.





الأهلي يوافق على سفر ديانج إلى مالي لتجديد جواز سفره



وأضاف عبد الحفيظ أن غياب اللاعب المالي عن مباراة المصري المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ السبت، دفع الجهاز الفني إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري والمباراة التالية في مسابقة الدوري.





وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع القادم، للانتظام في تدريبات الفريق.











