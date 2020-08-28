لتخفيض الوزن.. وزير الرياضة يعلن مبادرة "30 يوم تحدي" (فيديو)
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:25 ص
داليا الحسين
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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مبادرة جديدة بعنوان "30 يوم تحدي"، موضحا أنها عبارة عن برنامج لكل فرد يمارس رياضة ما بمقدار معين، ويدخل مسابقة تحد وفي آخر الشهر نبلغه عدد السعرات الحرارية التي فقدها معدل الإنجاز الذي حققه.
وقال "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " cbc": "المبادرة بها تحفيز وجوائز وقد يحصل الفائز في التحدي على دراجة"، معقبا: "ترقبوا مبادرة 30 يوم تحدي بالرياضة".
كان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سبق وأعلن "أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، وتستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبغرض المساهمة فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة".
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