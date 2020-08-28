سياسي لبناني: نطالب بوضع بلدنا تحت الوصاية الدولية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:46 ص
علم لبنان
علم لبنان
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل اللبناني، على تصريحات رئيس وزراء فرنسا حول إن لبنان على حافة الهاوية وشروط الخروج من الهاوية غير موجودة بسبب صراعات النخب والطوائف المتناحرة.

وقال "علوش"، في تصريحات هاتفية مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مقدم برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إن قطاع من اللبنانيين أصبح بالفعل يطالب بعودة الوصاية الفرنسية على لبنان، لافتا إلى أن لبنان لن يخرج من أزمته إلا بمساعدة العالم والدول العربية الشقيقة.

وأضاف علوش: "نعم نحن بكل وضوح نطلب وصاية العالم والدول الشقيقة على كل قرش يصل للبنان في المرحلة القادمة، الأموال التي تدخل المصري المركزي لا نعلم أين تذهب، لذا فالحل هو فرض وصاية خارجية على لبنان حتى يمر من أزمته، الحل هو إعلان لبنان دولة فاشلة ووضعه تحت الوصاية الدولية رأفة بالبشر".

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أكد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضربت أروع الأمثلة في مساندة ودعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق لتجاوز الآثار السلبية لحادث تفجير مرفأ بيروت وذلك بشهادة اللبنانيين أنفسهم.

وقال " الشريف " في بيان له أصدره اليوم ان أكبر دليل على ذلك استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار الجسر الجوى لمطار رفيق الحريرى بوصول الطائرات المصرية المحملة بالمساعدات الطبية وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت مؤكدا ان ذلك الامر دليل قاطع أيضا على حرص مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى على استمرار الدعم والمساندة للدولة اللبنانية حتى تتجاوز الآثار السلبية لهذا الحادث.

‏وأضاف: تلك الإمدادات تأتى فى اطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبيروت والشعبين الشقيقين المصري واللبناني مؤكدا ان سياسة مصر فى عهد الرئيس السيسي أكدت للرأى العام العربى انها دائما وأبدًا تقف مع جميع الدول العربية وانها حريصة كل الحرص على إعادة التعاون والعمل العربى المشترك فى مختلف المجالات.
وطالب النائب أحمد حلمى الشريف جميع الدول العربية ودول العالم كله تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للبنان حتى يتجاوز الآثار السلبية لهذا الحادث الأليم وكانت مصر قد أطلقت جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، شملت المرحلة الأولى المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، والثالثة استقبال 21 طبيبا مصريا لدعم عمل الكوادر الطبية فى لبنان، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار عبر جسر جوى تصل من خلاله سفن محملة بالأدوات والخامات اللازمة لإعادة ترميم المنشآت التى تهدمت بفعل الانفجار.

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