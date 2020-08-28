لـ12.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.



وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.









وفي وقت سابق، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد طقس ممتع اليوم، ودرجات الحرارة تصل لـ 34 درجة على القاهرة، مع وجود سحب في سماء الجمهورية تقلل من ارتفاع نسب الرطوبة.



وأوضح "شاهين"، خلال تصريحات تلفزيونية، أننا سنشهد ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة لتصبح 35 درجة على القاهرة، ثم تصل لـ 37 درجة مع بداية الأسبوع المقبل مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، منوهًا بأنه مازال يفصلنا 3 أسابيع على نهاية فصل الصيف، حيث يبدأ فصل الخريف يوم 23 سبتمبر المقبل.

