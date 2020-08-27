من هنا.. رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. نتيجة شهادة الدبلومات الدور الاول برقم الجلوس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:25 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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من هنا.. رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. نتيجة شهادة الدبلومات الدور الاول برقم الجلوس

من المترقب الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 من وزارة التربية والتعليم حيث انتشرت بعض التصريحات عن ظهور النتيجة في الكثير من وسائل الاعلام والصحافة في مصر، حيث انة تم تسليم الكنترولات نتائج الطلاب الي الوزارة لاعداد ورفع النتيجة ومعرفة الاوائل علي مستوي الجمهورية.


نتيجة الدبلومات الفنية 2020

أكدت وزارة التربية والتعليم انه تم الانتهاء منذ ايام قليلة من مرحلة تصحيح اوراق الطلاب في مختلف المدارس التي كان بها لجان تصحيح.

حيث قررت الوزارة بانشاء 25 لجنة لتصحيح الاوراق في مختلف المحافظات، ومن المتوقع ان تكون نسبة النجاح هذا العام

مرتفعة بشكل كبير عن السنوات الماضية وذلك لان الامتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط.


الاستعلام عن نتيجة الثانوية الصناعية

اعلنت وزارة التربية والتعليم بان النتيجة سيتم البحث عنها برقم جلوس الطالب فقط حيث يتم الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:

الذهاب الي موقع بوابة التعليم الفني وهو الخاص بعرض النتائج.
يتم تحديد مدرسة الدبلوم التي قام الطالب بالدراسة فيها.
إدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص لكتابتة.
النقر علي زر البحث عن النتيجة.


رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

يوجد رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الطلاب في شهادة التعليم الفني قامت وزارة التعليم بوضع هذا الرابط ونشرة علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتم الدخول للاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط “من هنا“.

وبذلك نكون قد وصلنا الي نهاية المقال الذي تحدثنا فية عن نتيجة الثانوية الفنية وطريقة الاستعلام عنها ونتمني ان يكون الطلاب جميعاً في نجاح دائم وتفوق.

من هنا.. رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. نتيجة شهادة الدبلومات الدور الاول برقم الجلوس

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