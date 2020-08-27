استعداد مساجد "البحيرة" لعودة صلاة الجمعة (صور)

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اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام أعمال التعقيم والتطهير بجميع المساجد التى ستشهد صلاة الجمعة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.



من جانبه أكد الدكتور محمد العريني وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة على الاستعداد التام لفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة، مشيرا انه تم الانتهاء من تعقيم المساجد ورشها بالكامل من الداخل والخارج، مع مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة.



وشدد وكيل الوزارة على الاستمرار في فتح المساجد بالضوابط التي حددتها وزارة الاوقاف والاستعداد التام لصلاة الجمعة القادمة مع عدم فتح دورات المياة أو المواضئ وغلقها نهائيآ وعدم فتح دور المناسبات نهائيآ وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.



كما أكد "العريني" علي عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيآ أو فتح الأبواب المؤدية إليها مع الاهتمام بمتابعة التعقيم والتطهير المستمر مع متابعة غرف العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بكل إدارة، وكذا تطبيق التعليمات ورصد اى مخالفة من اى مسجد والتعامل معها على الفور.



كما شدد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، وفي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان "الأمل حياة".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.