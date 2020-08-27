رسميا.. كريم حافظ ينتقل لصفوف مالاتيا سبور التركي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:26 م
كريم حافظ
كريم حافظ
علي ماهر حلمي
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أعلن نادي مالاتيا سبور التركي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضم اللاعب الدولي المصري كريم حافظ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واحتجاز لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ الكشف الطبي فى صفوف النادي التركي وخاض مران الفريق الأول اليوم استعدادا للموسم الجديد.

وضم النادي التركي اللاعب الدولي المصري كريم حافظ الذي يلعب فى مركز الظهير الأيسر رسميا لمدة 3 سنوات قادما من صفوف نادي وادي دجلة هذا الصيف.

وكان كريم قد خاض العديد من التجارب فى بطولة الدوري التركي الممتاز أبرزها بقميص نادي قاسم باشا واسطنبول باشاك شهير بالإضافة مؤخرا إلى مالاتيا سبور.

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مالاتيا سبور كريم حافظ رياضة

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