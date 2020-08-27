المقاولون يتخلص من عقدة عمرها 18 عامًا أمام الزمالك

حقق فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس فوزا قاتلا على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





جاءت ثنائية المقاولون العرب عن طريق لويس هنستروزا، ومحمد عصام بالدقيقتين 13، 92، بينما سجل المغربي أشرف بنشرقي هدف الزمالك الوحيد بالدقيقة 73 من زمن اللقاء.





المقاولون يتخلص من عقدته الأزلية أمام الزمالك:





ونجح فريق المقاولون العرب في التخلص من عقدة أزلية أمام الزمالك بعد فوزه اليوم بنتيجة 2/1 حيث يعد هذا الفوز الأول لذئاب الجبل على الفريق الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ 18 عامًا تقريبًا.

وكان آخر فوز للمقاولون على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز يرجع إلي 20 أبريل 2002 عندما فاز بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ19 للبطولة وسجل الأهداف (سامح يوسف وممدوح عبد الحي)، وسجل للأبيض (حسام حسن).





وتخلص المقاولون من عقدته الأزلية أمام الزمالك وحقق انتصاره الأول على الفارس الأبيض في بطولة الدوري الممتاز بعد غياب 18 عامًا.





أما آخر انتصار حققه المقاولون على الزمالك بشكل عام في مختلف البطولات قبل فوزه في لقاء اليوم، كان في مباراة السوبر المحلي بتاريخ 10 سبتمبر 2004 أي منذ 16 عامًا تقريبًا، وفاز بنتيجة 4/2، سجل أهداف الذئاب (تامر عادل "هدفين" - طلعت محرم - أيمن زين)، وسجل ثنائية الأبيض (مدحت عبد الهادي).

ورفع المقاولون رصيده إلي 40 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ، بينما توقف رصيد الزمالك عند 42 نقطة بالمركز الثالث متساويا مع بيراميدز، وسيتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض في نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء الدور الأول أمام الأهلي.