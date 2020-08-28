"الكهرباء" تكشف عن توجيه جديد للسيسي بشأن "الفواتير" (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير الشبكات بلغت 76 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.









وتابع "حمزة"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك 24 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية.





ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على دقة حسابات فواتير الكهرباء، مضيفا: قمنا بوضع حلول للقضاء على المشكلة نهائيا من خلال برنامج القراءة الموحد، متابعا، تم تركيب 9 مليون عداد مسبوق الدفع في جميع محافظات الجمهورية.



