أستاذ علوم سياسية: تركيا يحكمها شخص أحمق

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:44 ص
معتز بالله عبدالفتاح
معتز بالله عبدالفتاح
أمنية فوزي
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قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إننا نعيش في أكثر مناطق العالم حروبا، لافتا إلى أن 80% من صراعات العالم الحالية في منطقتنا الممتدة من موريتانيا إلى أفغانستان أو ما يطلق عليه الشرق الأوسط الكبير، مؤكدا أنها "منطقة شائكة وقوس الأزمات يحيط بها ويتغلغل داخلها، حدود دولها قلقة ومطامع قياداتها غير رشيدة وأسلحتها كثيرة وتاريخها دموي".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن "العدو العاقل خير من الصديق الأحمق، والمنطقة مليئة بالحمقى سواء عن جهل أو طمع، إسرائيل عدو لكنها عاقلة لأنها لا تود أن توسع دائرة أعدائها النشطين ضدها، تركيا يفترض أنها صديق، ولكن يحكمها شخص أحمق أراد ويريد أن تصبح بلاده قوة عظمى، دون أن يمتلك مقومات القوة العظمى فيكفي أن اقتصاد بلاده يتراجع بمعدلات هائلة رغما عن أنه كان يحقق نجاحات استثنائية في أول عشر سنوات من وصول حزبه إلى السلطة بدءا من عام 2000".

استكمل أستاذ العلوم السياسية، أن "المشروع الإسرائيلي والمشروع التركي والمشروع الإيراني والمشروع الإثيوبي كلها مشاريع لن تنجح إلا إذا تحقق شرطان: تشرذم العرب واتحد أعداؤهم، يوم أن يقف التحالف العربي المصري السعودي الإماراتي البحريني الأردني على قلب رجل واحد متحالفين مع القوى الكبرى الغربية (أمريكا وفرنسا وألمانيا بالأساس) مع حد أدنى من تنسيق مواقف مع الصين وروسيا فإن فرص التحالف العربي في إجبار القوى الإقليمية على تطوير استجابات متسقة مع مصالح هذا التحالف تكون أعلى، ببساطة من اتحد ينتصر، ومن تفرق هُزم".

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