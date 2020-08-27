محافظ كفرالشيخ: رسوم التصالح التي يدفعها المخالف ستعود إليه مرة أخرى



وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحافظة شنت حملة لإزالة مخالفات البناء، بالتعاون مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.



وتابع محافظ كفر الشيخ، أن رسوم التصالح التي يدفعها المخالفون في البناء، ستعود إليهم من خلال الخدمات التي تقدمها الدولة لهم في المرافق مثل الكهرباء والمياه وغيرها.



وفي سياق منفصل، استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس قضايا الدوله الامين العام في ديوان عام المحافظة، لافتتاح المقر الجديد لفرع الهيئة بمركز الحامول بكفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور المستشار السيد ابوكيلة، نائب رئيس الهيئة، ورئيس فرع كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر، الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.



ويحضر الافتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المواطنين المخالفين في البناء ولم يتقدموا لدفع رسوم التصالح، ستشملهم عمليات الإزالة.