صاحبة استغاثة طفل الإسماعيلية: جوز الأم بيعذب الواد وزوجته راضيه

وعلي الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي بنقل الحالة لإحدي مؤسسات رعاية الكبار بلا مأوي التابعة للوزارة، وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى أو كبار السن المشردين بلا مأوى المتواجدين بالشوارع.



وطالبت الوزارة بضرورة اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.







وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرىة، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا).





ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.







قالت سوزان صلاح زكى، صاحبة الاستغاثة لطفل الإسماعيلية الذى تعرض للتعذيب، إنها تقطن فى شقة مجاورة لشقة أسرة الطفل، ودائماَ ما تسمع صراخ الطفل الصغير الذى يتعرض إلى التعذيب الوحشى على يد زوج الأم، وعندما له لإنقاذه من التعذيب يقوم زوج الأم بإخفائه.وأضاف "سوزان زكى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شاهدت الطفل وهو يتعرض للتعذيب من قبل زوج الأم وفى حضور الأم نفسها،حتى قامت بأخذ الطفل وإرسال استغاثة لمجلس الوزراء الذى وجه مكتب وزارة التضامن من أجل إنقاذ الطفل، وتابعت:"جوز الأم بيعذب الواد والأم راضيه".وأشادت "سوزان زكى"، بسرعة استجابة الدولة للاستغاثة التى أرسلتها، مشيرة إلى أن الطفل الآن بيد وزارة التضامن من أجل تلقى الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.من جانبها علقت الدكتورة دينا هلالى، دكتوراة فى علم النفس وعضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية أخرى، اعذيب الطفل أمام نظر أمه أمر ضد الطبيعة والفطرة ويدق ناقوس الخطر، للوقوف على أبعاد ذلك ومعالجته، وتابعت:"الطفل يحتاج إلى تأهيل نفسى ولابد أن ينسى الواقعة التى تعرض لها، حتى لا يكون شخص عدوانى إذا ترك دون علاج وتأهيل".تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق أطفال بلا مأوي عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل 88 عاما والتي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وفي سياق منفصل،تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق أطفال بلا مأوي عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل 88 عاما والتي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.توجه فريق أطفال بلامأوي للحالة واجروا دراسة حالة وقد تبين انها تقيم بغرفة غير صالحة للمعيشة فوق سطح منزل قديم بمفردها ولا يوجد من يرعاها، حيث توفي زوجها وليست لديها أبناء، ويقوم بعض السكان بتقديم الخدمة لها بين الحين والآخر.