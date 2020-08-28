"السياحة والآثار" تفجر مفاجأة عن مبنى رويال هاوس بالإسكندرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:01 ص
مبنى رويال هاوس
مبنى رويال هاوس
حسام زيدان
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قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن مبنى رويال هاوس بحدائق المنتزه ليس أثرًا وإنما هو مبنى حديث غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، مشيرا إلى أن المبنى بُني على طراز المباني التراثية الموجودة بالمنتزه حتى لا يخل بالمظهر والطابع الخاص بالمنطقة.

جاء ذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم مبنى رويال هاوس في منطقة المنتزه.

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حرص السيد زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على تسجيل فعاليات زيارته الرسمية لمصر على مدار الثلاثة أيام الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

قام بولوليكاشفيلى بنشر صور عديدة عن أبرز الأماكن التي زارها، وأهم اللقاءات التي قام بها وعلى رأسها لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية، ولقائه مع دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى زيارته للمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، معربا عن سعادته البالغة لوقوفه أمام الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع، متمنيا للجميع أن ينالوا مثل هذه الفرصة لزيارتها.

ونشر أيضا صورًا لزيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية والذى تعرف خلالها على المزيد عن التقاليد والفنون والثقافة عن مصر، مؤكدا على أن مدينة القاهرة في طريقها للترحيب بكافة السائحين واستعادة السياحة إليها مرة أخرى. 

وعن زيارته لمدينة الغردقة، علق السيد زوراب بأن مدينة الغردقة جاهزة لاستقبال كافة السائحين، معربا عن سعادته باستعادة السياحة بها بطريقة مسئولة من خلال تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في مصر بشكل سليم للحفاظ على العاملين بالقطاع وكافة الزائرين.

وأكد على أن مصر آمنة، موجها الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية المختلفة.

كما نشر الأمين العام تعليقا وجه خلاله الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على الاستقبال والترحيب الدافئ والكرم الذي لاقه خلال الزيارة، لافتا إلى أن السياحة بدأت من مصر واستعادتها مرة أخرى منها. 

وأكد الأمين العام للمنظمة على دعم المنظمة الكامل لدفع إمكانيات مصر العظيمة وتقوية علاقات التعاون بما يساهم في تعزيز سياحة أكثر ابتكارا واستدامة.

كما قام السيد زوراب بولوليكاشفيلى بنشر فيديو قصير عن زيارته لمصر تضمن الفيديو لقطات لأهم الجولات واللقاءات التي تضمنتها الزيارة.

جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد جاء مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية الي مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

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