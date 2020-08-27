تكريم صلاح عبد الله في مهرجان "الإسكندرية السينمائي"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان في بيان صحفي صادر عن المهرجان إن الفنان صلاح عبد الله يستحق التكريم نظرا لأنه قدّم العديد من الأعمال السينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، كما نجح في أن يرسم البهجة على وجوه الجمهور من مختلف الأعمار في كل الأعمال التي يشارك بها، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد العديد من الأدوار المتنوعة التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية يكتبه الكاتب الصحفي زين العابدين خيري وأهم المحطات السينمائية في مشواره الفني.

من جانبه أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم من قبل مهرجان عريق كالإسكندرية السينمائي، وصاحب تاريخ طويل، وبالتالي فإنه يرى أن التكريم بمثابة تقدير كبير له وهذا ما يمنح أي فنان القدرة على مواصلة العطاء والبقاء في قمة النجاح الفني لشعوره بأن ما يقدمه له مردود كبير وهو حب الجمهور.

والجدير بالذكر أن صلاح عبد الله، خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو من إخراج محمد مصطفى، تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبد العظيم، نهى عابدين، انتصار، وآخرون.


وشارك صلاح عبد الله، أيضًا في مسلسل "عمر ودياب"، الذي تدور أحداثه حول حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

أخبار تهمك

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون يتخلص من عقدة عمرها 18 عامًا أمام الزمالك

منذ ساعة الا ربع

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ 12 دقيقة

كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي

منذ ساعتين

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يسقط أمام المقاولون ويقرب الأهلي من لقب الدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

برشلونة يستهدف نجم ليفربول لخلافة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ ساعتين

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

استقبال حافل للبدري من أعضاء الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الأسبوع المقبل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على طلب ديانج

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

11:47 م

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

10:11 م

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

10:44 م

الأهلي يوافق على طلب ديانج

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى