تكريم صلاح عبد الله في مهرجان "الإسكندرية السينمائي"

Advertisements





أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله عن مجمل أعماله الفنية.



وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان في بيان صحفي صادر عن المهرجان إن الفنان صلاح عبد الله يستحق التكريم نظرا لأنه قدّم العديد من الأعمال السينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، كما نجح في أن يرسم البهجة على وجوه الجمهور من مختلف الأعمار في كل الأعمال التي يشارك بها، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد العديد من الأدوار المتنوعة التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية.



وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية يكتبه الكاتب الصحفي زين العابدين خيري وأهم المحطات السينمائية في مشواره الفني.



من جانبه أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم من قبل مهرجان عريق كالإسكندرية السينمائي، وصاحب تاريخ طويل، وبالتالي فإنه يرى أن التكريم بمثابة تقدير كبير له وهذا ما يمنح أي فنان القدرة على مواصلة العطاء والبقاء في قمة النجاح الفني لشعوره بأن ما يقدمه له مردود كبير وهو حب الجمهور.



والجدير بالذكر أن صلاح عبد الله، خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو من إخراج محمد مصطفى، تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبد العظيم، نهى عابدين، انتصار، وآخرون.





وشارك صلاح عبد الله، أيضًا في مسلسل "عمر ودياب"، الذي تدور أحداثه حول حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

