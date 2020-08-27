وزير الرياضة عن مباراة الحكومة: قولت لرئيس الوزراء هات جول يا فندم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل مباراة كرة القدم التي تم تنظيمها وشارك فيها رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء بالحكومة.

وقال "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " cbc":، اليوم الخميس إن رئيس الوزراء أحرز 3 أجوال في المباراة التي قمنا بتنظيمها؛ حيث "شارك في المباراة وزير الزراعة ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى رئيس الوزراء لاعب كرة يد ولاعب "أشول"؛ ولذلك أحرز الهدف.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رياضي بامتياز، وأثناء المباراة وقفت على جنب وقلت له يا فندم هات جول".

ونوه إلى أن الشباب كانوا ينظمون أنشطة رياضية، ورئيس الوزراء طلب منا المشاركة في مباراة كرة قدم"، موضحا: " فرقة رئيس الوزراء كان فيها وزير الطيران ووزير المالية".

فاز فريق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على فريق وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة كرة القدم التي أقيمت بين وزراء الحكومة أمس بمدينة العلمين.

وأقيمت المباراة بتشكيل مكون من فريقين، ضم الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري الطيران وقطاع الأعمال وهاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزير المالية الدكتور محمد معيط. وضم الثاني وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ووزير الطيران محمد عنبة، ووزير الإنتاج الحربي.

وأحرز الدكتور مصطفى مدبولي الهدف الأول لفريقه، وهاني يونس الهدف الثاني، وهشام توفيق الهدف الثالث، فيما أحرز هدفي الفريق الثاني، وزير الرياضة أشرف صبحي.

وأعطى الدكتور مصطفى مدبولي أمس إشارة بدء بطولة الجمهورية رقم 53 للشركات بالمدينة الرياضية بالعلمين الجديدة، بعد افتتاحه 5 ملاعب للأنشطة المختلفة. كما شارك في نشاط ركوب الدراجات الذي انطلق أمس على مسافة 1.5 كم.

أخبار تهمك

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

المقاولون يتخلص من عقدة عمرها 18 عامًا أمام الزمالك

منذ 43 دقيقة

الزمالك يسقط أمام المقاولون ويقرب الأهلي من لقب الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي

منذ ساعتين

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

استقبال حافل للبدري من أعضاء الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على طلب ديانج

منذ 37 دقيقة

برشلونة يستهدف نجم ليفربول لخلافة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الأسبوع المقبل

منذ أقل من ساعتين

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ ثلث ساعة

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ 10 دقائق

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

خبير يكشف عن نتائج تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

10:11 م

فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

10:44 م

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

11:47 م

الأهلي يوافق على طلب ديانج

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى