"متحدث التضامن" يكشف تفاصيل واقعة تعذيب وحشية لطفل من قبل زوج الأم

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قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الوزارة تلقت إخطارًا من مجلس الوزراء بوجود طفل فى محافظة الإسماعيلية تعرض للاعتداء الوحشى من قبل زوج والدته، موضحًا أن الوزارة تفاعلت على وجه السرعة مع الواقعة وذهب المسؤولون بالمحافظة إلى منزل الطفل، وأصطحابه إلى المستشفى من أجل توفير الرعاية الصحية له.



وأضاف "العقبى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تبين لنا فور العثور على الطفل، أن أسرته غير أمينة عليه لأنهم عرضوا حياته للخطر، وتابع:" الأطفال ملك الإنسانية، ونحن أهل وأسرة لأى شخص ليس له أهل.. كافة خدمات الوزارة موجهة لخدمة المصريين".



وأوضح "العقبى"، أن الوزارة تعمل الآن على توفير دار رعاية للطفل، من أجل إعادة تأهيله نفسيًا وسيقوم مجلس الوزراء بتوفير العلاج الطبى له، وتابع:"الطفل تعرض لتعذيب وحشى، ويحتاج إلى علاج طبى وتأهيل نفسى..خاصة وان التعذيب تسبب فى كسور بالعظام وجروح فى الرأس".



تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق أطفال بلا مأوي عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل 88 عاما والتي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وفي سياق منفصل،تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق أطفال بلا مأوي عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل 88 عاما والتي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



توجه فريق أطفال بلامأوي للحالة واجروا دراسة حالة وقد تبين انها تقيم بغرفة غير صالحة للمعيشة فوق سطح منزل قديم بمفردها ولا يوجد من يرعاها، حيث توفي زوجها وليست لديها أبناء، ويقوم بعض السكان بتقديم الخدمة لها بين الحين والآخر.



وعلى الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي بنقل الحالة لإحدي مؤسسات رعاية الكبار بلا مأوي التابعة للوزارة، وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى أو كبار السن المشردين بلا مأوى المتواجدين بالشوارع.



وطالبت الوزارة بضرورة اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.







وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرىة، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا).





ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.



